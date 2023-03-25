بث مباشر لفعاليات كأس دبي العالمي 2023
يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لمنافسات كأس دبي العالمي لسباقات الخيول بنسختها الـ27.
لمتابعة البث المباشر اضغط على الرابط أدناه:
مباشر | تغطية #كأس_دبي_العالمي .. الفروسية تترقب مجداً تاريخياً جديداً..— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 25, 2023
تابعوا منافسات النسخة 27 مباشرة على قنوات #مؤسسة_دبي_للإعلام #DWC23 #DubaiWorldCup https://t.co/MBtmPYy9V4
انطلاق التغطية الخاصة للأمسية الأغلى في عالم الخيل— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 25, 2023
📺 الآن على شاشة قناة #دبي_ريسينج#كأس_دبي_العالمي 🏆#DWC23#DubaiWorldCup
شاهد البث المباشر عبر موقع أوان:https://t.co/jUJZ9ydo72 pic.twitter.com/KhYIaYL5pC
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