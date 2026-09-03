كم سيصبح راتب الجامعي وحامل الثانوية العامة في حكومة الشارقة؟

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، برفع راتب الموظف الجامعي إلى 27125 درهماً صافياً بعد كامل الاستقطاعات.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، لـ«الخط المباشر»، إن سموه وجّه برفع راتب الموظف الجامعي إلى 27125 درهماً صافياً بعد كامل الاستقطاعات.

وأضاف الزعابي أن سموه وجّه أيضاً برفع راتب الموظف حامل الثانوية إلى 20950 درهماً بدلاً من 17500 درهم، بعد الاستقطاعات.