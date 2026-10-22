شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سول من التصعيد وتعلن تدابير مضادة جديدة على الحدود

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج، اليوم، إن بلادها ​ستضع مكبرات صوت موجهة ضد كوريا الجنوبية ‌على طول الحدود بأكملها في حالة تأهب خلال أيام وإنها جهزت تدابير مضادة جديدة، وحذرت سول مما وصفته "بوضع ​أكثر فظاعة ومأساوية" إذا واصلت ما تعتبره ​بيونجيانج تدخلا.

ومن شأن تهديدات إعادة نشر مكبرات الصوت الدعائية، وفقا لما ورد في ثاني ​بيان تصدره كيم في غضون ساعات، أن تقوض ​المكاسب الكبيرة التي حققها الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج في تخفيف التوتر بين الكوريتين.

وتعيد التهديدات التوتر على طول الحدود ​شديدة التحصين إلى أعلى مستوياته منذ توليه ​منصبه.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الحكومية، قالت ‌كيم ⁠إنها ترد على مستشار خاص للرئيس لي لشؤون السياسة الدفاعية، الذي اتهم كوريا الشمالية بزرع ألغام أدت إلى إصابة جنديين كوريين جنوبيين وطالبها بعدم التصعيد.

وذكرت ​كيم "ستدخل تدابيرنا ​المضادة الجديدة ⁠في حالة تأهب للعمل على طول خط الحدود الجنوبي، وستكون مكبرات الصوت ​الموجهة ضد جمهورية كوريا جاهزة في غضون ​أيام".

وأضافت ⁠أن كوريا الشمالية ستواصل تحصين حدودها الجنوبية.

وقالت كيم مساء يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية ستشغل مكبرات الصوت ⁠الموجهة ​ضد كوريا الجنوبية عبر الحدود ​بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد أن زارت مواقع ​تحصينات برفقة كبار المسؤولين العسكريين.