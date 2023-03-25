المنتخب يظهر اليوم في ودية طاجيكستان

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي مباراة ودية أمام نظيره منتخب طاجيكستان خلال معسكره الداخلي في أبوظبي الذي يستمر حتى 29 الجاري، ويخوض خلاله تجربة ودية أخرى أمام تايلاند في 28 من الشهر ذاته ضمن تحضيرات الأبيض للاستحقاقات المقبلة في مقدمها نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علماً أن المنتخب كان قد دشن معسكره الحالي الأحد الماضي للاستفادة من فترة التوقفات الدولية للمباريات.

وتعد المباراة أول ظهور للمنتخب بعد إخفافه في بطولة خليجي 25 التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية وخروجه من المنافسة من الدور الأول، متذيلاً ترتيب مجموعته الثانية التي ضمت إلى جانبه الكويت والبحرين وقطر.

ويغيب عن معسكر أبوظبي ومباراة اليوم تسعة لاعبين أساسيين تم استبعادهم من القائمة الأخيرة بداعي الإصابات وحاجتهم إلى الراحة والعلاج، أبرزهم مهاجم نادي الجزيرة والمنتخب علي مبخوت ولاعب العين بندر الأحبابي وحسين مهدي ووليد عباس ويحيى الغساني وخالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن، وعلي صالح وأحمد جميل، فيما تم استدعاء كل من: عبدالعزيز هيكل «شباب الأهلي» وعبدالله الكربي «الوحدة» ويوسف المهيري «الوصل» وخالد الهاشمي «بني ياس» وأحمد عامر «اتحاد كلباء».

وفي ظل غياب عناصر أساسية عن المنتخب فإن الوجوه الشابة ستكون حاضرة بقوة في هذه المباراة الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الارجنتيني ردولفو أروابارينا للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف إليهم عن قرب والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، بجانب العمل على خلق نوع من الانسجام بينهم وصولاً إلى التشكيلة الأساسية.

وتشهد قائمة المنتخب الحالية مشاركة عناصر لأول مرة في المنتخب، بينهم مدافع نادي الجزيرة عبدالله إدريس ولاعب وسط نادي عجمان بلال يوسف ومدافع نادي الوحدة عبدالله الكربي ومدافع نادي الوصل يوسف المهيري ومهاجم فريق اتحاد كلباء أحمد عامر.

وتسعى العناصر الشابة والوجوه الجديدة إلى إثبات جدارتها بالانضمام إلى صفوف الأبيض والدفاع عن قميص المنتخب.

ويسعى المنتخب خلال هذه المباراة إلى الظهور بصورة مختلفة عن الصورة الباهتة التي ظهر عليها أخيراً ما تسبب في حالة غضب واسعة بين جمهوره.

ويؤدي المنتخب معسكره الحالي في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت بمشاركة 21 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، خليفة الحمادي، عبدالسلام محمد، عبدالله إدريس، عبدالله الكربي، يوسف المهيري، خالد الهاشمي، عبدالعزيز هيكل، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، كايو كانيدو، أحمد عامر، سلطان عادل.

الأبيض سيخوض تجربة ودية أخرى أمام تايلاند 28 الجاري.