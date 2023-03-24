معالج المنتخب سيزوكي يشهر إسلامه ويصلي التراويح مع اللاعبين

ذكرت "قناة الشارقة الرياضية " أن المعالج الطبيعي لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم سيزوكي ليوناردو أشهر إسلامه وطلب مناداته باسم "علي".

من جانب آخر ذكر مصدر في اتحاد الكرة لـ “الإمارات اليوم" أن معالج المنتخب البرازيلي سيزوكي ليوناردو أشهر إسلامه بالفعل أول من أمس وأدى صلاة العشاء والتراويح مع بعثة المنتخب التي تتواجد حاليا في معسكر داخلي في أبوظبي يستمر حتى 29 الجاري ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة من بينها نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وأشار المصدر إلى أنه سادت فرحة كبيرة في أوساط بعثة المنتخب بعد إعلان المعالج الطبيعي للمنتخب سيزوكي إسلامه في شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يخوض منتخب الإمارات خلال معسكره الحالي في أبو ظبي مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 الجاري