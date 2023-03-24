مباريات «المساء» تشدّ أنظار «الهواة» خلال رمضان

تتميز مباريات الجولة الـ27 لدوري الدرجة الأولى، التي تقام غداً وبعد غدٍ، بأهمية كبيرة، قد ترسم ملامح مبكرة للتعرف إلى هوية الفريقين المرشحين للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وتقام المباريات في الفترة المسائية. وتنطلق عند الساعة الـ10 مساءً بأربع مباريات، إذ يستضيف الذيد فريق فرسان هسبانيا، ويستضيف العربي فريق الرمس، بينما يلعب مصفوت مع «سيتي»، ومسافي مع العروبة.

وتستكمل الجولة بعد غدٍ بثلاث مباريات تقام بالتوقيت نفسه، ويلعب فيها الحمرية مع حتا، الجزيرة الحمراء مع «غلف إف سي»، وبينونة مع الفجيرة. وتم تحديد 30 الجاري موعداً للمباراة التي ستجمع التعاون مع الإمارات، بالاتفاق بين الناديين، وموافقة اتحاد الكرة، بسبب ارتباط لاعبين من نادي الإمارات بمنتخبي الإمارات وعُمان الأولمبيين. وتعتبر مباراة الحمرية وحتا أقوى مباريات الجولة، كونها نقطة تحول لفريق حتا لتعزيز الصدارة، ولفريق الحمرية للاستمرار في المنافسة، بينما تعد مواجهة التعاون مع الإمارات مهمة لـ«الصقور»، إذ سيقوده الفوز لاحتلال مركز الوصيف في ظل انتظار دبا الحصن في الجولة الحالية. ويتصدر حتا ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، يليه دبا الحصن 51، ثم الإمارات 50، الحمرية 44، مصفوت 43، مسافي 37، العروبة 35، العربي 35، الجزيرة الحمراء 32، التعاون 32، غلف إف سي 30، الذيد 30، الرمس 29، الفجيرة 25، سيتي 19، وأخيراً بينونة 15، وفرسان هسبانيا بثماني نقاط.

حتا يتصدر ترتيب الدوري بـ56 نقطة، بفارق 5 نقاط عن دبا الحصن الوصيف.