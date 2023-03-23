12 ألف وجبة رمضانية لجمهور «كأس دبي العالمي»

أكد المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد العظب، توفير النادي 12 ألف وجبة إفطار مجانية لجمهور أمسية «كأس دبي العالمي»، التي تنطلق غداً بأشواطها التسعة بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار، وتقام للمرة الأولى بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وقال العظب لـ«الإمارات اليوم»: «حرص نادي دبي لسباق الخيل، على تقديم وجبات مجانية توزع على جمهور الأمسية، عبر صناديق تحمل تصميماً موحداً، على أن يتم توزيعها عند بوابات الدخول إلى المضمار».

وأوضح: «تتزامن أمسية الكأس منذ انطلاقتها عام 1996، للمرة الأولى مع شهر رمضان مبارك، في فرصة مميزة لإبراز الثقافة العربية والإسلامية، إذ سيتمكن ضيوف الأمسية ووسائل الإعلام العالمية من التعرف أكثر إلى عاداتنا وتقاليدنا الرمضانية في الشهر الفضيل، خصوصاً أن اللجنة المنظمة، حددت العديد من الأماكن الخاصة للإفطار الرمضاني، سواء وجبات الجمهور، أو المناطق والمطاعم التي يزخر بها فندق ومضمار ميدان العالمي، ومنها أجنحة الضيافة الخاصة بالرعاة، أو المطاعم التي تقدم أجواء رمضانية خاصة بالعائلات، ومنها مطعم (Sky Bubble) في أعلى نقطة في الفندق، وبإطلالة بانورامية على مضمار السباق عند غروب الشمس، مع باقة إفطار تبدأ من 600 درهم للفرد الواحد من البالغين، و300 درهم للأطفال».

وأضاف: «لطالما مثل الجمهور أحد عوامل النجاح في أمسيات (كأس دبي العالمي)، ومن باب الوفاء لهذا الجمهور العاشق للفروسية رياضة الآباء والأجداد، والذي عادة ما يملأ مدرجات المضمار، وكونها المرة الأولى التي قامت الأمسية مع شهر رمضان المبارك، جاء قرار النادي بتوزيع الوجبات المجانية، بجانب تخصيص مساحات زمنية تفصل بين أشواط الأمسية لأذان المغرب، والإفطار، امتداداً إلى أذان العشاء».

وأضاف: «تقترب أمسية الكأس من عامها الـ30، ونحن على ثقة بمواصلة تطورها وجذبها للجميع في كل المجالات المرتبطة بصناعة الخيل، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لها، كما أن دبي مدينة تعشق كل شيء جديد والأمسية هي جزء من دانة الدنيا، ومن هذا المنطلق نعمل سنوياً على استحداث وتطوير هذا الحدث العالمي الذي يجذب في كل عام خيرة الملاك وصفوة الخيول على الساحة الدولية».

محمد العظب:

«وجبات مجانية توزع على الجمهور عند بوابات الدخول إلى المضمار».

«تخصيص مساحات زمنية تفصل بين أشواط الأمسية وأذان المغرب والإفطار امتداداً إلى أذان العشاء».

البرنامج الكامل لفعاليات أمسية «كأس دبي العالمي» غداً

الساعة: 12:30- فتح البوابات أمام الجمهور

الساعة: 15:20- انتهاء باب التسجيل في مسابقات الجمال

الساعة: 15:30- انطلاق الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»

الساعة: 15:50- تحكيم مسابقة القبعات المبتكرة

الساعة: 16:05- انطلاق الشوط الثاني «غودولفين مايل»

الساعة: 16:25- تحكيم مسابقة أفضل زي تقليدي (وطني)

الساعة: 16:40-انطلاق الشوط الثالث «دبي غولد كب»

الساعة: 17:00- تحكيم مسابقة أفضل زي للرجال

الساعة: 17:10- عزف السلام الوطني

الساعة: 17:15-انطلاق الشوط الرابع «القوز سبرينت»

الساعة: 17:40- تحكيم مسابقة أفضل زي ثنائي

الساعة: 17:50- انطلاق الشوط الخامس «ديربي الإمارات»

الساعة: 18:15- تحكيم مسابقة أفضل زي للسيدات

الساعة: 18:25- انطلاق الشوط السادس «دبي غولدن شاهين»

الساعة: 18:32- أذان المغرب وموعد الإفطار

الساعة: 19:10- انطلاق الشوط السابع «دبي تيرف»

الساعة: 19:25- تكريم رعاة «كأس دبي العالمي»

الساعة: 20:00- انطلاق الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

الساعة: 20:02- أذان العشاء

الساعة: 20:35- انطلاق الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»

الساعة: 21:05- حفل ختام الأمسية الـ27 لـ«كأس دبي العالمي».