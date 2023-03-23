بطل كأس دبي العالمي «كنتري غرامر» ينطلق من البوابـة 14

جاءت قرعة كأس دبي العالمي بنسخته الـ27، التي جرت أمس بفندق «أرماني» في برج خليفة، صعبة على حامل اللقب الجواد السعودي «كنتري غرامر»، الذي ينطلق من البوابة 14. وأجريت القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية اللواء الدكتور محمد العظب، ومدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل محمد الشحي، وممثلي الشركات الراعية، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 127 خيلاً تمثل 13 دولة، تتنافس على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وابتسمت نتائج قرعة الشوط التاسع والرئيس كأس دبي العالمي، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي ضمن فئة «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في جانب منها، في وجه حامل اللقب «غرامر»، بعد أن وضعت القرعة منافسه الأبرز على لقب نسخة 2023، الجواد الياباني «بانثالاسا» القادم من انتصار بلقب «كأس السعودية» الشهر الماضي في البوابة 15 والأخيرة، خصوصاً أن منح نتائج القرعة بوابات بين 5 و8 يتيح للجياد المنافسة بسهولة أكبر في السباق مقارنة بالجياد التي وضعتها القرعة في البوابات الجانبية، والتي تزيد صعوبة عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1 و15).

وجاءت القرعة منصفة لممثلي الإمارات بعد أن منحت الجواد الإماراتي «بندوق» لمحمد أحمد، البوابة السابعة الأفضل على الإطلاق، بينما جاءت صعبة نوعاً ما لثاني ممثلي الدولة «ألجيرز» المملوك لحمدان السبوسي في البوابة 13.

وبالنسبة لممثلي العرب، فقد جاء ممثل الكويت الجواد «ريمورس» بشعار «إسطبلات الراشد» في البوابة الأولى، مقارنة ببوابة أسهل نسبياً لممثل البحرين «سالوت ذا سولجر» بشعار «فيكتورياس للسباقات» الذي ينطلق من البوابة الرابعة.

وحصل ممثلو اليابان على الحظ الأوفر من نتائج القرعة بانطلاق بطل كأس اليابان للموسم الحالي «فيلا أزول» من البوابة الخامسة، متبوعاً بمواطنه «تو كينيز» من السادسة، ثم من البوابتين 8 و9 لممثلي اليابان كل من: «يوشبا تيسورو» و«كافي فارو»، مقارنة ببوابتين صعبتين نسبياً لآخر ممثلي اليابان «جون لايت بولت» في البوابة الثالثة، و«كراون برايد» من البوابة 13.

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بضيوف الإمارات في الدورة الـ27 للأمسية، وقال في تصريح صحافي: «يصادف كأس دبي العالمي للمرة الأولى شهر رمضان الكريم، مستلهمين منه قيم الخير والتسامح». وأضاف: «منذ انطلاقته الأولى عام 1996 ظل كأس دبي العالمي يبرز دبي نجمة مضيئة في سماء السباقات العالمية، ويقدّم للعالم أفضل الخيول إنتاجاً وتدريباً ومهارةً من خلال سباقات متنوعة تناسب جميع الخيول».

وتابع: «بحكمة القيادة الرشيدة وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه المتواصل، أسهم كأس دبي العالمي في جعل دبي مركز جذب عالمياً للسباقات، واليوم نفخر بحضوركم هذه الدورة التي تشهد مشاركين من 13 دولة، في لقاءات فريدة تجمع بين خيول الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا ما يعزّز الروابط بين أطراف السباقات في الكرة الأرضية».

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خيلاً تمثل 13 دولة تتنافس على ألقاب الأشواط التسعة في أمسية كأس دبي العالمي السبت المقبل.