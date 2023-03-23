المنتخب يواجه المكسيك في انطلاق البطولة الودية للشباب بدبي

تنطلق اليوم البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والتي يُنظمها اتحاد الكرة في الفترة من 23 إلى 28 الجاري، بمشاركة منتخبات «الإمارات، السعودية، هولندا، والمكسيك». وتُفتتح البطولة الدولية بمباراة المنتخب أمام المكسيك على ملعب ذياب عوانة بدبي، ويلعب منتخب السعودية مع منتخب هولندا على ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكان «أبيض الشباب» قد أدى سلسلة من التدريبات اليومية في معسكره الداخلي بدبي، والذي بدأ يوم 13 من الشهر الجاري، واستقر خلاله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني، فيصل الطاهري، على القائمة النهائية التي سيخوض بها البطولة الودية.

وضمت القائمة 28 لاعباً وهم، عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، خميس ناصر، مايد الغيلاني (الوحدة) فهد جاسم، حمدان الحمادي، مايد الكعبي (الشارقة) أحمد رائد، زيد أسامة (النصر) محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور (الوصل) عيد محمد، عبدالعزيز بشير، حازم محمد، نهيان المعمري، منصور البلوشي (العين) زايد محمد، خليفة حسين، محمد علي، حمد عارف (بني ياس) عبدالله جمال (خورفكان) سعود البلوشي (الإمارات) محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري (شباب الأهلي).