بطل كأس دبي العالمي "كنتري غرامر" ينطلق من البوابة 14

جاءت قرعة كأس دبي العالمي بنسخته الـ 27، التي جرت اليوم في فندق "أرماني" في برج خليفة، صعبة على حامل اللقب الجواد السعودي "كنتري غرامر"، الذي ينطلق من البوابة 14. وأجريت القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية اللواء خبير محمد العظب، ومدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل محمد الشحي، وممثلي الشركات الرعاية، وملاك ومدربي والجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 128 خيلاً، يمثلون 13 دولة، يتنافسون على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وابتسمت نتائج قرعة الشوط التاسع والرئيس كأس دبي العالمي، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي ضمن فئة "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، في جانبٍ منها في وجه حامل اللقب "غرامر"، بعد أن وضعت القرعة منافسه الأبرز على لقب نسخة 2023، الجواد الياباني "بانثالاسا" القادم من انتصارٍ بلقب "كأس السعودية" الشهر الماضي في البوابة 15 والأخيرة، خصوصاً أن منح نتائج القرعة بوابات بين 5 و8 تتيح للجياد المنافسة سهولة أكبر في السباق مقارنة بالجياد التي وضعتها القرعة في البوابات الجانبية، والتي تبلغ ذروتها صعوبة عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1و15).

وجاءت القرعة متوازنة لممثلي الإمارات، بعد أن منحت الجواد الإماراتي "بندوق" لمحمد أحمد، البوابة السابعة الأفضل على الإطلاق، بينما جاءت صعبة نوعا ما لثاني ممثلي الدولة، "ألجيرز" المملوك لحمدان السبوسي في البوابة 13. وبالنسبة لممثلي العرب، فقد جاء ممثل الكويت، "ريمورس" بشعار "إسطبلات الراشد" في البوابة الأولى، مقارنة ببوابة أسهل نسبياً لممثل البحرين "سالوت ذا سولجر" بشعار "فيكتورياس للسباقات"، الذي ينطلق من البوابة الرابعة.

وحصل ممثل اليابان على الحظ الأوفر من نتائج القرعة، بانطلاق بطل كأس اليابان للموسم الحالي "فيلا أزول" من البوابة الخامسة، متبوعاً بمواطنه "تو كينيز" من السادسة، ومن ثم البوابات 8 و9 لممثلي اليابان كلا من، "يوشبا تيسورو" و"كافو فارو"، مقارنة ببوابتين صعبتين نسبياً لأخر ممثلي اليابان "جون لايت بولت" في البوابة الثالثة، و"كروان برايد" من البوابة 13.