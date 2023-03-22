نتائج مميزة لإبطال الإمارات في «دبي الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك»

حقق لاعبو الإمارات نتائج مميزة في بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام واللياقة البدنية «دبي مصل بيتش»، التي أقيمت في فندق «شيراتون جي بي آر» في دبي، بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، حيث أحرز عمر محمد المهيري المركز الأول في فئة الفيزيك لطول 170 سم، والمركز الثاني في فئة بطل الأبطال، وحقق اللاعب عبدالرحمن عبيد الخاطري المركز الأول في فئة كلاسيك بناء الأجسام، وبطل الأبطال، فيما قدم عبدالله الشحي وربيع الزعابي مستويات مميزة في فئة الموسكلار.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة «دبي مصل بيتش» لبناء الأجسام، التي أقيمت في دبي، بمشاركة 188 لاعباً من مختلف دول العالم. حضر التتويج كل من رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام روفائيل سانتوجا، ورئيس اللجنة المنظمة باسم جوهري.

بدوره، وصف رئيس اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد الحوسني، البطولة بأنها ظهرت بشكل فني مميز، وحظيت بحضور جماهيري كبير عكس جماهيرية بناء الاجسام والفيزيك.