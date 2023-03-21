شباب الأهلي يتعثر أمام الهلال في سلة "سوبر غرب-آسيا"

تعرض فريق السلة في نادي شباب الأهلي، للخسارة أمام مضيفه الهلال السعودي، جاءت بفارق تسعة نقاط بنتيجة (81-72)، في لقاء جمعهما أمس، لحساب المجموعة الأولى، في ختام دوري مجموعات بطولة (سوبر غرب- آسيا) عن المنطقة الخليجية، والتي سجلت ولحساب المجموعة ذاتها فوز كاظمة الكويتي على البشائر العماني بواقع (90-74).



وانتزع الهلال السعودي بطاقة التأهل المباشرة عن مجموعته الأولى، إلى الدور نصف النهائي، بعد اعتلاء "الزعيم" صدارة فرق المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما أودت خسارة شباب الأهلي بالتراجع إلى مركز وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، وليرافق كاظمة الكويتي الذي أنهى دوري المجموعات بالمركز الثالث برصيد تسعة نقاط لخوض دورٍ تكميلي مع ثاني وثالث المجموعة الثانية الذي يتنافس عليه المنامة البحريني، والنصر السعودي، والسد القطري، في دورٍ يقام بمواجهتي ذهاب وإياب تحدد نتائجهما هوية الفريقين المكملين لمربع الذهب.



ونجح الهلال السعودي في ضمان فوزه، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع (27-15 و20-18)، فيما اكتفى شباب الأهلي بفرض التعادل في الربع الثاني (22-22) ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (17-12) التي لم تكن كافية لـ "فرسان دبي" في العودة بنتيجة المباراة.



ويذكر أن الكويت الكويتي متصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، سيواجه اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية مضيفه النصر السعودي المتشارك المركز الثالث في مجموعته ورصيد الستة نقاط مع السد القطري الذي يخوض بدوره خارج الديار مواجهة قوية تجمعه مع وصيف المجموعة فريق المنامة البحريني صاحب رصيد الثمانية نقاط.