استبعاد 7 لاعبين من المنتخب أبرزهم مبخوت والأحبابي

استبعد الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم لاعبين من القائمة الجديدة التي ضمت 25 لاعبا خلال المعسكر الحالي في أبوظبي بسبب الإصابات وحاجتهم إلى الراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وفقا لنتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت لهم اليوم الاثنين بإشراف الجهاز الطبي وأبرزهم نجم الجزيرة علي مبخوت وجناح العين بندر الأحبابي.

وشملت قائمة اللاعبين المصابين إلى جانب مبخوت والأحبابي، اللاعبين: حسين مهدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وليد عباس، يحيى الغساني، خالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن، فيما تم استدعاء كل من عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، عبدالله الكربي لاعب الوحدة ويوسف المهيري لاعب الوصل وخالد الهاشمي لاعب بني ياس، حيث من المنتظر أن ينضم اللاعبون إلى المعسكر والمشاركة في تدريبات اليوم.