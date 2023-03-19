ماجد ناصر: لن يستطيع أحد إفساد علاقتي مع جمهور شباب الأهلي

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أنه «لن يستطيع أحد إفساد علاقته مع جمهور (فرسان دبي)»، قائلاً: «إنها علاقة جيدة جداً.. وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات خاصة به، في لقاء إعلامي، لم يؤثر في علاقته بعشاق شباب الأهلي».

وتداولت منصّات التواصل الاجتماعي لقاءً إعلامياً لحارس مرمى شباب الأهلي يشيد خلاله بجمهور الوصل، مبيناً أنه إذا حضر جمهور «فرسان دبي» بالقوة نفسها التي يحضر بها جمهور «الإمبراطور»، ويؤازر بها فريقه، سيحقق شباب الأهلي لقب الدوري. وقال ناصر لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لن يتمكن أحد من تخريب علاقته مع الجمهور»، موضحاً: «التصريح المتداول لي في مواقع التواصل الاجتماعي هو من ستة أشهر، وأمر غريب أن يتم تداوله في الوقت الحالي».

وأضاف: «توجهت إلى الجمهور عقب مباراة شباب الأهلي وخورفكان، وقلت لهم إنهم السبب في عودتي إلى مستواي المعروف عني، والسبب في حصولي على البطولات وعلاقتي طيبة مع الجمهور، ولن يستطيع أحد تخريبها، خصوصاً أن هذا الجمهور وقف معي عندما كنت أحتاج إلى أحد يقف بجانبي».

وأشاد بدور رئيس رابطة المشجعين في النادي، محمد راشد بن عجيل، وقال: «هو من الشخصيات المقربة إلى اللاعبين ومحبوب من الجمهور، وهذا أمر طبيعي، إذ إنه يقوم بدور كبير جداً في المدرجات، وأنا أشكره هو والجمهور الموجود في المدرج، ونتمنى أن نقدم لهم شيئاً خلال الموسم الحالي».

وبالنسبة إلى الفوز على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، واحتفاظ شباب الأهلي بصدارة الترتيب، قال: «لا يمكن أن نجازف في المباريات، ومن الطبيعي أن نلعب بحذر، بينما الهدف الأول أسهم في أن تصبح مهمتنا أسهل في تحقيق الفوز، رغم شعور اللاعبين بالتعب والإرهاق، ولكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث».

وعن المنافسة على اللقب، قال: «تتبقى لنا ست مباريات، والمدرب ليوناردو جارديم يقول للاعبين إننا يجب أن نخوض كل مباراة كأنها نهائي البطولة، لذلك تركيزنا كبير، وهدفنا إسعاد الجمهور في نهاية الموسم».

وختم بقوله: «هذا الموسم من أصعب المواسم التي مرت خلال مسيرتي، إذ إن هناك خمسة أندية تنافس على اللقب، وليس العين فقط الذي يطارد شباب الأهلي، هناك أكثر من فريق ينتظر تعثر المتصدر».

• المباريات الـ6 المتبقية لنا في الدوري «لقاءات نهائية».. وهدفنا إسعاد جمهور شباب الأهلي في نهاية الموسم.