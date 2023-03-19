كلباء يحرم الوصل من الانفراد بوصافة الدوري

تعادل الوصل مع مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني مع العين والوحدة، وأهدر فرصة الانفراد بمركز الوصافة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ45 نقطة، فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثامن.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء.

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق الأرجنتيني برايان راميريز الذي سدد كرة رأسية خلفية مستفيداً من كرة وصلته من ضربة حرة مباشرة لعبها له البرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقة 3، ومنح حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضربة جزاء للوصل بعد عرقلة تعرض لها علي صالح من قبل مدافع اتحاد كلباء سلطان الزعابي في الدقيقة 13، سددها فابيو ليما وتمكن حارس كلباء عيسى الهوتي من صدها قبل أن يطلب الحكم إعادتها بسبب دخول لاعبي كلباء منطقة الجزاء ليسجل منها ليما هدف التعادل.

ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء لمدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي بسبب اعتراضه على الحكم في الدقيقة 16.

وكاد اتحاد كلباء يتقدم مجدداً لولا أن تسديدة السلوفاكي فيليب كيش الرأسية مرت بجانب القائم في الدقيقة 24.

وكاد الوصل يسجل هدفاً ثانياً لولا أن تمريرة فابيو ليما العرضية أبعدها المدافع سلطان الزعابي قبل أن تصل إلى الأرجنتيني شانكلاي في الدقيقة 49 وتم إبعادها إلى الخارج.

ومنح حكم المباراة سبع دقائق وقتاً بدل ضائع في الشوط الأول ضغط فيها الوصل كثيراً ولولا تدخل مدافع كلباء محمد سبيل لكاد يسجل شانكلاي هدفاً قبل أن تذهب الكرة إلى ضربة ركنية 45+5.

وتراجع مستوى الأداء مطلع الشوط الثاني، وفي إحدى الهجمات توغل فابيو ليما داخل الجزاء ولعب كرة قصيرة داخل الست ياردات في هجمة خطيرة أبعدها عبدالسلام محمد قبل أن تصل للمهاجمين في الدقيقة 60.

ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب الوصل الأرجنتيني جيرونيمو بويليتي بعد تدخل على قدم سلطان عادل في الدقيقة 76.

واحتسب حكم المباراة أحمد عيسى درويش 12 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ومنح الحكم بطاقة حمراء للاعب الوصل سياكا في الدقيقة 90+11 وضربة جزاء لكلباء بعد تعرض لاعبه برايان للإعاقة، سددها اللاعب ألكساندرو لكن حارس الوصل السناني تصدى لها لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.