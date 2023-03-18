عجمان يحافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الجزيرة هذا الموسم

حافظ عجمان، على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم أمام الجزيرة، بعدما تعادل معه 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد المرة الأولى، التي لم يخسر فيها عجمان من الجزيرة في موسم واحد خلال الدوري منذ أن التقيا للمرة الأولى في موسم 2008-2009 لدوري المحترفين.

وكان عجمان، قد فاز ذهابا على الجزيرة، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في الدور الأول من المسابقة.

وتقدم الجزيرة، بهدف ذاتي سجله لاعب عجمان عبد الله صالح بالخطأ في مرماه، «86»، ثم تعادل لعجمان المغربي وليد أزارو، «90»، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة

وشهد الشوط الأول، أداءً هجوميا مفتوحاً الجانبين، فكانت البداية عند الجزيرة، الذي أضاع له علي مبخوت فرصة التسجيل أولاً من كرة تلقاها من أوليفيرا والمرمى مفتوحا أمامه ولكنه لعب الكرة بمحاذاة القائم الأيمن.

وكانت الفرصة الأبرز الضائعة من جانب الجزيرة، عند الدقيقة 61، حينما أنفرد عبد الله تراوري بالمرمى وأنقذها الحارس علي الحوسني، لترتد إلى علي مبخوت ويكملها داخل المرمى، الا أن البديل، محمد إسماعيل، نجح في ابعاد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.