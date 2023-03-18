عجمان والجزيرة.. «فك الشراكة»

يسعى عجمان إلى فك الشراكة مع الجزيرة على المركز السادس، عندما يلتقيان الساعة 17:45 مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط (33 نقطة)، مع أفضلية الجزيرة بفارق الأهداف. ويدخل «البرتقالي» المواجهة بدافع الانفراد بالمركز السادس وربما تخدمه الظروف ويتقدم للمركز الخامس، إذا خسر الشارقة من البطائح اليوم أيضاً.

وما يرفع من معنويات البرتقالي، نجاحه في الفوز ذهاباً على الجزيرة بملعبه وبين جماهيره بهدف دون ردّ، وهو ثالث انتصار لعجمان على الجزيرة من أصل 21 مواجهة جرت بينهما في الدوري، مقابل 13 انتصاراً للجزيرة. في المقابل يسعى الجزيرة إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية، ويمتلك العناصر القادرة على العودة من عجمان بالنقاط الثلاث.