كلباء والوصل.. كسر «التعادلات»

يأمل الوصل كسر حاجز التعادلات في آخر أربع مباريات جمعته مع كلباء، وذلك عندما يحل ضيفاً عليه الساعة 20:30 مساء اليوم في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويتطلع الوصل لحصد ثلاث نقاط للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، بينما يتمنّى كلباء تحقيق فوزه الثاني على «الإمبراطور» في سجل المواجهات المباشرة بينهما، إذ فاز الوصل في سبع مباريات وتعادل بمثلها مقابل فوز وحيد لـ«النمور».

ويمتلك الوصل 39 نقطة مقابل 25 نقطة لاتحاد كلباء في المركز الثامن. ولن تكون المباراة سهلة على أي من طرفيها في ظل وجود لاعبين مميزين في الفريقين يمكنهم صناعة الفارق، ومنهم لاعبا كلباء الروماني سيسالدو والبرازيلي ليناردو، ولاعبو الوصل فابيو ليما والأرجنتيني شانكلاي وعلي صالح.