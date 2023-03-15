أسطورتا السلة الاميركية إيفرسون وليزلي يحضران ختام دوري الناشئين بأبوظبي

اختتم دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور إن بي إيه أبوظبي" الأحد الماضي منافسات موسمه الثاني الموسع، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور الأسطورتين ألن إيفرسون، صاحب 11 مشاركة في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وليزا ليزلي، الفائزة مرتين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

والتقى ألن وليزا باللاعبين المشاركين في الدوري، وقاما بتتويج فريق مدرسة كرانلي ابوظبي الفائز في منافسات الفتيات، وفريق مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي (ACS) الفائز في منافسات الفتيان "أ" وفريق مدرسة أبوظبي الاسترالية الفائز في منافسات الفتيان "ب".

وضم الموسم الثاني من دوري الناشئين 60 فريقاً، مقابل 30 فريقاً فقط في دورته الافتتاحية العام الماضي. ويندرج الدوري ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة وقعتها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي استضافت العاصمة الإماراتية بموجبها مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي خلال شهر أكتوبر 2022.

ويأتي دوري "جونيور إن بي إيه" ضمن مبادرات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية على المستوى العالمي، والتي تتيح المجال أمام الفتيان والفتيات لتعلم المهارات الأساسية لكرة السلة وقيمها، بما في ذلك العمل الجماعي والاحترام والإصرار والروح الرياضية.