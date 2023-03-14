زورق «فزاع 3» بطلاً للإمارات في الجولة الأولى

توج الزورق الإماراتي فزاع 3، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، بطلاً للسباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفئة الثالثة، التي اختتمت، أول من أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بعد أن صمد في المركز الأول وصدارة السباق طوال 13 دورة، وحل ثانياً زورق أوكسوم 9 بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف، وثالثاً زورق كيو أويل 17 الكويتي بقيادة عبداللطيف العماني وبدر الدوسري.

ونظم المنافسة في جولتها الأولى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية. وجاءت منافسات السباق مثيرة بتعطل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في منتصف السباق، بعد أن كان في المركز الثاني، في حين تعطل زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في الربع الأخير من المنافسة، بعد أن كان في المركز الثالث، ليذهب لقب هذه الجولة لـ«فزاع» بجدارة، بعد مستوى كبير قدمه طوال المنافسة، وكان مسار السباق الذي امتد على كورنيش أبوظبي وجزيرة اللولو قد انطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً، واستمر قرابة الساعة نجح في ختامها زورق فزاع في أن يحرز لقب الجولة الأولى من البطولة العريقة والكلاسيكية. وكرم الفائزين في الختام مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومشرف عام السباق علي بن غليطة، ورئيس قسم السباقات الحديثة في النادي ناصر الظاهري.