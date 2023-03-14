اتحاد الكاراتيه يناقش استضافة الدوري العالمي للشباب

ناقش اتحاد الكاراتيه، في اجتماعه الدوري الثاني لعام 2023 الذي عقد أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي، طلب الاتحاد الدولي الخاص باستضافة الدوري العالمي للشباب في العامين المقبلين (2024-2025)، بعد النجاح التنظيمي والفني الذي شهدته البطولة حين حلت فبراير الماضي في ضيافة الفجيرة بمشاركة 1185 لاعباً ولاعبة من 67 دولة.

حضر الاجتماع، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والنائبان الأول والثاني لرئيس الاتحاد راشد عبدالمجيد، ومروان سنكل، والأمين العام للاتحاد حميد شامس، والأمين العام المساعد الدكتور عبدالله البادي، والمدير المالي محمد حربوك، ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري.

وأوصى الرزوقي، أعضاء المجلس، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، في اتخاذ القرار النهائي المتعلق بطلب الاتحاد الدولي للكاراتيه، ووجه أعضاء الاتحاد بإعداد ملف كامل لتنظيم الحدث العالمي في نسختي 2024-2025.

كما تناول الاجتماع، مناقشة مقترح إقامة مهرجان الجاليات الأول للكاراتيه، والتوصية بإقامة المهرجان في شهر مايو المقبل، بما يخدم فتح مجال أوسع لمشاركة شرائح المجتمع كافة من ممارسي رياضة الكاراتيه، والحصول على المزيد من الوقت لدراسة وضع الشروط الفنية والتنظيمية المناسبة لإنجاح المهرجان.