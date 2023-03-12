اعتماد معايير جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

اعتمد مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي معايير فئات الجائزة، كما اعتمد التعديلات الجديدة في النظام الأساسي، ومناقشة الميزانية والبرنامج الزمني لخطة العمل وما يمكن استحداثه من فئات جديدة للجائزة التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الرياضية وتكوين كوادر قادرة على قيادة المؤسسات وفق أفضل النظم والإمكانات العلمية والتقنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجائزة والذي عقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي الرئيس برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور جميع الأعضاء. كما ناقش الاجتماع خطط ومهام لجان الجائزة ومسؤولياتها وسير العمل فيها بالاضافة إلى اقتراحات شعار الجائزة الجديد والخطة الإعلامية للاعلان عن انطلاق الجائزة وغيرها من المستجدات والمتطلبات الترويجية والتسويقية كما سيتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجائزة في شهر مايو المقبل.