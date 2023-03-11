عجمان يحرم خورفكان «فرحة الفوز»

حرم فريق عجمان مضيفه خورفكان أمس من الفوز، بعد أن قلب تأخره بهدفين لصفر إلى تعادل مثير 2-2. وبهذا التعادل في الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين تمكن عجمان من رفع رصيده إلى 33 نقطة، وخورفكان بلغ النقطة 21. وافتتح خورفكان الأهداف عن طريق جونكالفيس، الذي أكمل كرة عرضية وصلته من فيليبي في الدقيقة 40. ثم نجح خورفكان في تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها فيليبي من وسط الملعب، وحولها دودو إلى الزاوية البعيدة (45+3). وفي الشوط الثاني رمى عجمان بكل ثقله في الهجوم، حتى تمكن من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 71 عن طريق عبدالله صالح بكرة رأسية. وسجل بعدها التعادل في الدقيقة 84 عن طريق وليد أزارو، ومجدداً بكرة رأسية قوية في شباك خورفكان، مستفيداً من كرة وصلته من محمد هلال.