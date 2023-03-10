الشارقة والوصل يقتربان من نصف نهائي دوري السلة

بات فريقا الشارقة والوصل على بعد خطوة من بلوغ الدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام لكرة السلة، بفوزهما أول من أمس، في ذهاب ربع النهائي، إذ تغلب «الملك» على ضيفه الوحدة «93-66»، و«الإمبراطور» على البطائح «93-82».

ولم يجد الشارقة صعوبة في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوحدة، ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (32-19 و21-15 و22-16 و18-16).

بدوره، احتاج الوصل على أرض صالة ناديه إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-20 و26-20 و17-15)، لضمان الفوز على البطائح، بعد أن اكتفى الفريق الضيف بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (27-23).

ويتجدد لقاء الفرق الأربعة في 12 مارس الجاري في إياب ربع النهائي في مواجهتين يبحث من خلالها فريقا الشارقة والوصل عن تكرار الفوز والتأهل إلى نصف النهائي للانضمام إلى فريقي شباب الأهلي والنصر اللذين ضمنا وفق نظام البطولة التأهل المبكر للمربع الذهبي بحلولهما في المركزين الأول والثاني مع ختام الدور التمهيدي للبطولة، فيما بات فريقا البطائح والوحدة مطالبين برد الاعتبار في لقاء الإياب للحفاظ على آمالهما بالتأهل وفرض مواجهة ثالثة فاصلة حُدد موعد لها في 15 من هذا الشهر، يعلن من خلالها هوية الفريقين المكملين لأضلاع مربع الذهب.