خورفكان يراهن على ملعبه أمام عجمان

يستضيف خورفكان على ملعبه في استاد صقر بن محمد القاسمي، الساعة 05:45 مساء اليوم، مباراة مهمة وصعبة أمام عجمان، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين. ويراهن خورفكان على ملعبه وجمهوره لاقتناص النقاط الثلاث، لتعزيز حظوظه بالبقاء. ويبلغ رصيد خورفكان 20 نقطة في المركز التاسع. وحقق خورفكان نتائج مميزة أخيراً، إذ فاز على الشارقة وتعادل مع البطائح في آخر جولتين. في المقابل، يتطلع عجمان بـ32 نقطة في المركز السابع، إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة لمواصلة النتائج المميزة في الموسم الحالي، والارتقاء أكثر بجانب فرق المقدمة. ويدخل عجمان المباراة منتشياً بالتأهل إلى نصف نهائي الكأس على حساب البطائح. والتقى الفريقان في دوري المحترفين في ثماني مباريات فاز عجمان في أربع، وتعادلا مرتين، وفاز خورفكان في مباراتين. وفي ذهاب الموسم الجاري تعادلا سلباً.