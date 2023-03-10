الوحدة والعين.. حرارة «الصدارة المؤقتة» ترتفع

سيكون استاد آل نهيان الساعة 08:30 مساء اليوم على موعد مع مواجهة «كلاسيكو أبوظبي»، الذي يجمع الوحدة وضيفه العين، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يزداد سخونة كون الفائز بالمواجهة سيصعد مؤقتاً إلى صدارة ترتيب المنافسة، بانتظار نتيجة لقاء شباب الأهلي مع الجزيرة، وقمة الوصل أمام الشارقة غداً.

ولن تكون المرة الأولى بالنسبة لـ«العنابي» صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة لكي يتذوق فيها طعم الصدارة في حال الفوز على منافسه العين، وسيكون الانتصار في اللقاء بمثابة ضرب عصفورين بحجر، إذ سيبتعد «الزعيم» من دائرة المنافسة قليلاً، ويمنح اللاعبين دفعة قوية مع وصول المسابقة للأمتار الأخيرة.

في الجانب الآخر، يتطلع الضيوف الذين يجلسون في المركز الثالث بنفس الرصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة الرابع، لتحقيق الانتصار ورد الدين لمنافسه الذي كان قد حسم لقاء الذهاب في استاد هزاع بن زايد 2-3، ويدرك لاعبو «الزعيم» أن المباراة أكثر من مجرد نقاط، خصوصاً أنها من أكثر المباريات التي تنتظرها جماهير الفريقين.

وعلى مدار تاريخ دوري المحترفين، التقى الفريقان في 27 مواجهة، وفيما تفوّق العين بـ 14 انتصاراً، مقابل سبعة للوحدة، فإن التعادل حُسم في ست مواجهات، غير أن نتيجة التعادل قد لا تدعم حظوظ الفريقين، إذ يمكن أن تمنح شباب الأهلي والوصل فرصة توسيع فارق النقاط.