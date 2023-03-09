"الإمارات اليوم" تطلق "توب 5" لإختيار نجوم دوري ادنوك للمحترفين.. البداية من الجولة 19

دبي- الإمارات اليوم

تطلق "الإمارات اليوم" تقييماً أسبوعياً لمباريات دوري أدنوك للمحترفين، بدءً من الجولة الـ 19 التي تقام غداً وبعد غدٍ، بإقامة 7 مباريات حاسمة في تحديد هوية الأندية التي تنافس على اللقب والأمر نفسه بالنسبة إلى الابتعاد عن المركزين 13 و14 المؤديان للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويتضمن التقييم اختيار الأفضل في خمس فئات من كل جولة للدوري من خلال زاوية "توب 5" وحتى نهاية الموسم، وتتضمن أفضل جمهور، أفضل لاعب مواطن، أفضل لاعب أجنبي، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب.

ويقوم باختيار الـ "توب 5" مجموعة من فريق "الإمارات اليوم" المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بأراء ومشاركات الجمهور، إذ سيتم تقييم أفضل جمهور وفقاً لتأثيره على فريقه وقوة دعمه خلال المباريات، والتزامه بالتشجيع المثالي بروح رياضية وعدم توقيع عقوبات عليه.

في المقابل سيتم اختيار كل من أفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب أجنبي وفقاً لمردود كل منهما في المباريات وتقييمها حسب الأرقام والاحصائيات التي تعلنها رابطة المحترفين عقب كل مباراة فضلاً عن دور كل منهما داخل الملعب ومدى فاعليته في تحقيق أهداف الفريق، والأمر نفسه بالنسبة إلى أفضل حارس مرمى من خلال تأثيره على أداء ونتيجة فريقه والأرقام والتي يحققها في كل مباراة.

وأخيراً يتم اختيار أفضل مدرب من خلال طريقة قيادته للمباريات وتأثيره على نتيجة اللقاء والقرارات الفنية المؤثرة بشكل إيجابي التي يتخذها، والتزامه المهني تجاه الفريق والمنظومة الكروية بشكل عام.

ويمكن للجمهور متابعة حسابات "الإمارات اليوم" على موقع الصحيفة ومنصات التواصل الاجتماعي المشاركة في التقييم والترشيح في كل جولة اعتباراً من الجولة 19 التي يلعب فيها يوم الجمعة الوحدة مع العين ودبا الفجيرة مع اتحاد كلباء والبطائح مع الظفرة وخورفكان مع عجمان. بينما يلتقي السبت الوصل مع الشارقة والجزيرة مع شباب الأهلي والنصر مع بني ياس.