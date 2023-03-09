«الإمارات للزوارق السريعة» تنطلق من أبوظبي غداً

تنطلق غداً منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة - الفئة الثالثة على كورنيش أبوظبي، في عودة قوية لمنافسات هذه البطولة الكلاسيكية القديمة على خارطة الرياضات البحرية في الدولة. وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتختتم الأحد مع السباق الختامي والرئيس للجولة. ويشارك في الجولة أبطال بتاريخ قوي في المنافسات، أبرزهم زوارق فريق أبوظبي 4 و5، وزورق شرطة دبي، وزورق رهيب الكويتي.

وتبدأ الفعاليات بإعداد معسكر الزوارق المشاركة ووصول المتسابقين اليوم، بجانب فقرات فنية مهمة يوم غد مع التسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق، إضافة إلى التجارب الحرة على مسار السباق واختبار تفاصيل المسار للمشاركين.

وتنطلق السبت منافسات سباق كسر الكيلو ومحاولة تسجيل أفضل زمن، ثم السباق الرئيس الأحد وختام الجولة.