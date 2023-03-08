الوصل «شامخ» في الكأس.. ويضرب موعداً مع العين

بلغ الوصل الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على مضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، أمس، في ملعب «الشامخة» ليضرب موعداً مع العين في المربع الذهبي.

واستحق الوصل التأهل بفضل سيطرته الإيجابية على مجريات المباراة، إذ كانت هجماته الأخطر مقارنة بأصحاب الأرض، كما أنه خاض اللقاء بهدوء وتوازن ما بين الدفاع والهجوم، وهو ما مكنه من تفادي مفاجأة «السماوي».

وقص توماس شانكلاي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 36، بعد أن كسر مصيدة التسلل ووجد نفسه في مواجهة الحارس فهد الظنحاني ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك، معطياً بذلك فريقه فرصة لالتقاط الأنفاس قليلاً بعد المجهود الكبير الذي قدمه لاعبوه في سبيل تسجيل هدف التقدم.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49، أحرز «الإمبراطور» الهدف الثاني بواسطة لاعبه فيليبي جوتيريز من تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، وتحوّل أداء الفريق بعدها للجانب الدفاعي بصورة واضحة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلى حين أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الوصل بهدفين نظيفين وتأهله لنصف النهائي.