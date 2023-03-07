منتخب الصالات يفوز على الكويت ودياً

فاز منتخب الإمارات لكرة الصالات على ضيفه المنتخب الكويتي 3-2 في المباراة الودية التي أقيمت أمس في نادي البطائح، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، بحضور رئيس اتحاد الكويت لكرة القدم عبدالله الشاهين، ونائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني، وعدد من القيادات الرياضية.

وسجل أهداف «أبيض الصالات» محمد الريسي وراشد الهنائي وعبدالله الحوسني.

وتعدّ المباراة هي الأولى لمدرب المنتخب بدر الزرعوني، ويخوض المنتخبان ودية ثانية مساء اليوم في نادي البطائح.