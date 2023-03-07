العراقي محمد مصطفى: الدوري الإماراتي طوّرني

عبّر لاعب دبا الفجيرة، العراقي محمد مصطفى، عن اعتزازه باللعب في الدوريات الإماراتية، وقال إن الدوري الإماراتي طوّر مستواه الفني، مؤكداً رضاه عن المردود الفني الذي قدمه، وأنه يتطلع لتقديم الأفضل في المواسم المقبلة.

وقال محمد مصطفى الذي يلعب مع دبا الفجيرة على سبيل الإعارة من النصر لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالسعادة لأن لي في كل ناد بصمة فنية، بداية من نادي دبا الحصن الذي وثق بإمكاناتي الفنية ووضعني على الطريق الصحيح قبل الانضمام إلى نادي الفجيرة وتمثيلي للذئاب في الموسم 2020».

وتابع: «انضمامي إلى نادي النصر يعتبر من أهم المحطات الكروية في مسيرتي الرياضية، كونه نادياً عريقاً وكبيراً، وهو هدف لكثير من اللاعبين، وعلى الرغم من أنني لم أخض معه الكثير من المباريات، إلا أنني حققت معه مكاسب مميزة. وأضاف لي الكثير فنياً، وأعتز بتجربتي معه ومع جميع الأندية التي مثلتها».

وتابع: «أدرك أن الكثير من اللاعبين العراقيين احترفوا في الأندية الإماراتية في السنوات الـ10 الماضية، وتألقوا جميعاً، لذلك فإني دائماً أفكر في الدفاع عن ألوان الكرة العراقية من خلال النادي الذي أرتدي قميصه».

وأضاف: «لم أحصل على فرص كثيرة للعب في صفوف دبا الفجيرة لكني أتطلع للعب قريباً، ومن المؤكد انه ليس من السهل على اللاعب أن يجلس على دكة الاحتياط لأكثر من مباراة لرغبته في اللعب، ولكني أحدث نفسي دائماً مادام ذلك في مصلحة الفريق وأنه أمر طبيعي، طالما يندرج ضمن خطط الجهاز الفني».

وبخصوص استضافة مدينته البصرة في العراق لـ«خليجي 25»، ونجاحها تنظيمياً وفنياً وفي جانب استقبال الأهالي ضيوف البطولة، قال محمد مصطفى: «أنا ابن هذه المدينة، ويسعدني أنها نجحت في نقل القيم العربية الأصيلة خلال البطولة، ورفعت من أسهم اللاعب العراقي في مختلف الدوريات، ومن حظوظ استضافة العراق بطولات دولية كبرى مستقبلاً»، وأوضح أنه كان قريباً من الانضمام للمنتخب العراقي في أكثر من مرة، وأنه تلقى بالفعل دعوات رسمية، لكنه لم يتمكن من تلبيتها.