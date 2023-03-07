بني ياس يراهن على «عنصر المفاجأة» أمام الوصل

يراهن فريق بني ياس على تحقيق مفاجأة بتخطي منافسه الوصل حينما يستقبله في الساعة 17:35 من عصر اليوم في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، أملاً في إنقاذ موسمه نظراً للنتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق على مستوى مسابقة الدوري، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة فقط، في حين كان قد خرج مبكراً من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتمثل مواجهة اليوم مفترق طرق بالنسبة لأصحاب الأرض، خصوصاً أنهم يرغبون في إنقاذ الموسم، وقد أقر مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، بأن لاعبيه لم يظهروا بمستويات جيدة في المباريات السابقة بعكس منافسهم الذي يحقق نتائج مميزة، وقال في المؤتمر الصحافي: «المفاجآت واردة في هذه البطولة، ولاعبيّ متحمسون، وهدفنا هو التأهل لنصف النهائي».

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الوصل المواجهة مدفوعاً بنتائجه الإيجابية التي حققها، إذ لم يتذوق طعم الخسارة منذ العام الماضي وتحديداً منذ سقوطه أمام شباب الأهلي في 19 ديسمبر، ويدرك لاعبو «الإمبراطور» أن الانتصار على منافس بحجم بني ياس يحتاج إلى الكثير من التركيز طوال أوقات المباراة لتجنب أي مفاجآت.