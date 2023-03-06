«المجلس الرياضي» يفوز بجائزة «الشارقة الخضراء»

فاز مجلس الشارقة الرياضي بفئة جائزة «الشارقة الخضراء» من بين فئات جوائز التميز التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، حيث توّج سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفائزين في حفل أقيم بمركز إكسبو الشارقة.

وذكر بيان صحافي: «نال المجلس الجائزة من خلال مشاركته بمشروع (سباق الأندية للترشيد) الذي استهدف الترشيد في استهلاك موارد الطاقة والماء، حيث كان الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية، وتكونت لجنة التحكيم من 13 خبيراً في مختلف التخصصات، والمشروع شمل 24 نادياً بالإضافة إلى الأفراد الذين تباروا في تقديم الأفكار والمبادرات التي تكفل توفير وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وكانت المحصلة أكثر من 700 محاضرة وورشة وجلسة للعصف الذهني، وأكثر من 1600 نشرة إخبارية لوسائل الإعلام المختلفة، مما تكفل بخفض نسبة قدرها 13% من فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بجانب حصول 12 نادياً على ثلاث شهادات في النظام المتكامل للصحة والسلامة والبيئة».

المجلس نال الجائزة من خلال مشاركته بمشروع «سباق الأندية للترشيد».