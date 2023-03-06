انطلاق بطولة المدارس في الشارقة بمشاركة 288 طالباً

انطلقت في مدرسة مانتينا الأميركية في الشارقة، البطولة المدرسية الأولى في كرة القدم، بمشاركة 24 مدرسة في الشارقة، وذلك بمشاركة 288 طالباً.

وتقام البطولة بدعم من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبمتابعة من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة وأمين عام الاتحاد. وافتتح المدير التنفيذي للاتحاد علي مسري، منافسات البطولة.

وتأهلت إلى دور الثمانية، كل من مدرسة النور الدولية، ومانتينا الأميركية، والإمارات الوطنية، وجيمس ميلينيوم، والشارقة الأميركية الدولية، وسنة الغد، والمسار الخاصة، والأميركية للعلوم الإبداعية. وتقام مباريات الأدوار المقبلة يومي 11 و12 الجاري بمدرسة سابس الدولية في الشارقة.