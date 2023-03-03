اتحاد الدراجات ينظم أول بطولة للجامعات

نظمت كليات التقنية العليا تقنية دبي وبإشراف اتحاد الامارات للدراجات، بطولة الإمارات للجامعات بمشاركة 36 متسابق يمثلون 13 جامعة ومؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، وهي البطولة التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الدراجات وتهدف إلى نشر اللعبة واستهداف شريحة جديدة وهم طلبة الجامعات لبناء قاعدة جديدة من اللاعبين للأندية والفرق والمنتخبات الوطنية.

وأكد الأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي، أن فكرة البطولة كانت هدف لمجلس إدارة الاتحاد منذ أن تولى قيادة الاتحاد وبالتأكيد ستطور بشكل كبير نظراً لما تشهده اللعبة من نمو في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الدوخي لـ "الإمارات اليوم": "سعداء بما وصلت إليه اللعبة حتى الأن والتوجه إلى الجامعات والمدارس هو هدف رئيسي وسنسعى له بقوة خلال الموسم الحالي والقادم، ولكن التجربة الأولى كانت ناجحة بشكل كبير وشهد مشاركة فعالة من اللاعبين والمنظمين وانطلاقة للبطولات المقبلة".

وفازت بالمركز الأول على المستوى الفرق كلية تقنية دبي للطلاب، وفي المركز الثاني جامعة عجمان، وفي المركز الثالث كلية تقنية العين، أما فردي الرجال فقد فاز بالمركز الاول محمد منصوري من جامعة عجمان وفي المركز الثاني شيخ ثاني سعيد من تقنية دبي وفي المركز الثالث فهد عبد العزيز من تقنية دبي.

وعلى مستوى السيدات، فازت بالمركز الأول ميثة أعرف من جامعة زايد وفي المركز الثاني نور الفلاحي من جامعة زايد وفي المركز الثالث شيخا خميس من تقنية الفجيرة