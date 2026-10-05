بلدية دبي تنضم إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي

انضمت بلدية دبي إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي (DTC)، الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والخبراء المتخصصين في تطوير تقنيات ومعايير وحالات استخدام التوأم الرقمي.

وتتيح العضوية المشاركة في مجتمع عالمي يضم نخبة من الجهات المتخصصة في التوأم الرقمي، والتفاعل مع فرق العمل والمبادرات المتخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات وحالات الاستخدام، إلى جانب المساهمة في النقاشات المتعلقة بتطوير منظومة التوأم الرقمي ومعاييرها وتطبيقاتها المستقبلية.

كما تعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتدعم جهود البلدية في تطوير وتوظيف تقنيات التوأم الرقمي، والبيانات الجيومكانية في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة الأصول والبنية التحتية، بما يسهم في دعم منظومة المدن الذكية وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم المهيري: «يُمثل الانضمام إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي، امتداداً لجهود مركز نظم المعلومات الجغرافية في تطوير منظومة متكاملة للبيانات الجيومكانية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز توظيفها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط والتنمية المستدامة في إمارة دبي».

وأضافت: «حريصون على متابعة أحدث ابتكارات التوأم الرقمي، والبيانات الجيومكانية، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبئية، بما يدعم بناء نموذج حضري ذكي ومستدام، يرسّخ ريادة وتنافسية دبي كمدينة ذكية توظّف وتسخر التكنولوجيا المتقدمة، وتقنيات التوأم الرقمي لتعزيز جاهزيتها للمستقبل».

وشاركت بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في اجتماع الربع الثالث لأعضاء اتحاد التوأم الرقمي (DTC)، الذي استضافته جامعة ليدز في المملكة المتحدة، في إطار تعزيز حضور المركز ضمن مجتمع التوأم الرقمي العالمي، وتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من الجهات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال. واستعرض وفد المركز تجربة دبي في توظيف التوأم الرقمي لتحويل البيانات الجيومكانية إلى نموذج رقمي يحاكي واقع المدينة ويدعم التخطيط واتخاذ القرار، وذلك ضمن مشاركة دولية ضمت 10 دول استعرضت تجاربها وتقنياتها وتطبيقاتها في مجال التوأم الرقمي، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أبرز الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال.

وتضمّنت تجربة دبي نمذجة أكثر من 195 ألف مبنى بتقنيات ثلاثية الأبعاد، كما استعرض الوفد الربط التقني بين منصة التوأم الرقمي ونظام شهادات عدم الممانعة، بالتعاون مع الجهات الخدمية في الإمارة، بما يعكس توجّه دبي نحو توظيف التوأم الرقمي في محاكاة السيناريوهات الواقعية وتطوير منظومة العمل والخدمات الحضرية.

فوائد العضوية:

• تتيح التواصل مع جهات وخبراء وتبادل أحدث المعارف والتجارب في التوأم الرقمي.

• تعزز توظيف البيانات الجيومكانية والتوأم الرقمي في التخطيط الحضري وإدارة الأصول والبنية التحتية.

• تتيح تطوير منظومة المدن الذكية ورفع جاهزية دبي للتحولات التقنية المستقبلية.

• توسع شبكة التعاون الدولي وتوظيف أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية وإدارة المدينة.