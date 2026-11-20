حصدت مدرسة مربح للبنات المركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي والاستدامة، التي نظمتها كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة الفجيرة، عن مشروع مبتكر يستفيد من مياه أجهزة التكثيف لتحسين كفاءة التبريد وترشيد استهلاك الطاقة، وذلك ضمن منافسة شارك فيها نحو 250 طالباً وطالبة من أكثر من 28 مدرسة، موزعين على 66 فريقاً قدمت مشروعات تقنية وهندسية، تنوعت بين الأنظمة الزراعية الذكية والحلول الداعمة للاستدامة.

ويعتمد المشروع الفائز الذي يحمل اسم «نبض البيئة»، على الاستفادة من مياه التكثيف التي تنتجها أجهزة التكييف، واستخدامها في نظام لتحسين كفاءة التبريد، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة، والاستفادة من الموارد المائية التي يجري التخلص منها عادة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول مدرسة الشعلة الخاصة - فرع الفلاح، على المركز الثاني عن مشروع «الموئل الزراعي الذكي»، وهو نظام زراعي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين إدارة الموارد الزراعية ودعم الأمن الغذائي، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأنظمة الزراعية، بينما نالت مدرسة إيمينينس الخاصة المركز الثالث عن مشروع هندسي يعتمد على أنظمة التزامن الكهرومغناطيسي، بهدف تحسين دقة قياس الزوايا، ونقل معلومات الموضع في تطبيقات التحكم الصناعي.

وشهدت المسابقة التي أقيمت تحت مسمى «مسابقة جامعة الفجيرة المدرسية في الذكاء الاصطناعي والاستدامة 2026»، عرض المشروعات الطلابية أمام لجنة تحكيم متخصصة، تولت تقييم المشاركات وفق معايير شملت أصالة الأفكار ومستوى الابتكار، وقابلية التطبيق العملي وجودة عرض المشروعات، بينما قدمت الدكتورة يمنى شاكر شرحاً لمعايير التقييم المعتمدة.

وأكد رئيس جامعة الفجيرة، الدكتور سليمان الجاسم، خلال افتتاح المسابقة، أهمية الاستثمار في قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية، وتشجيعهم على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تخدم المجتمع، مشيراً إلى دور التقنيات الحديثة في دعم الابتكار وتطوير مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور ماركو سافيتش، أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتوفير بيئة تعليمية تمنح الطلبة الفرصة لتطوير أفكارهم واختبار قدراتهم في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الفجيرة، الدكتور أحمد خليفة، أن المسابقة تستهدف اكتشاف المواهب الواعدة لدى طلبة المدارس، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوظيف معارفهم ومهاراتهم التقنية في تطوير مشروعات مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وأضاف أن المشاركة في المسابقة تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات والعمل الجماعي، وتتيح للطلبة عرض أفكارهم أمام مختصين وتقييم إمكانية تحويلها إلى تطبيقات عملية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات العلمية والتقنية.

وكرمت جامعة الفجيرة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث سلّم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الأستاذ الدكتور محمد الشامي، أعضاء الفرق شهادات التقدير والجوائز المالية، تقديراً لمشروعاتهم المبتكرة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والمدارس، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لعرض مشروعاتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والبحثية، وتشجيعهم على توظيف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاستدامة واحتياجات المجتمع.

• 66 فريقاً قدمت مشروعات تقنية وهندسية، تنوعت بين الأنظمة الزراعية الذكية والحلول الداعمة للاستدامة.