عقلية الفوز تقرب عجمان "الاستثنائي" من كسر الرصيد التاريخي

لا يحتاج فريق عجمان سوى إلى 6 نقاط فقط من أصل 18 متبقية لكسر الرصيد التاريخي من النقاط الذي جمعه في موسم 2018-2019 حين حصد وقتها 37 نقطة وهو ما يجعل من الموسم الحالي "استثنائي"، لكون أن "البرتقالي" وصل إلى النقطة 32 قبل 8 جولات على نهاية الموسم بفضل الانتصارات المتتالية والتي كان أخرها أول من أمس وخارج ملعبه على حساب بني ياس 3-2.

واللافت أن الرصيد التاريخي والذي يبلغ 37 نقطة حقق فيه 10 انتصارات و7 تعادلات، وخسر في 9 جولات، بينما في حتى الآن فاز في 10 مباريات وتعادل في جولتين وخسر في 6، ما يعطي انطباعاً على تغيير عقلية اللاعبين التي أصبحت تؤمن بأن الفوز تجلب الانتصارات.

ويسير "البرتقالي" في الطريق الصحيح نحو الإبقاء على أماله في المنافسة على اللقب لأول مرة في تاريخه خصوصاً وأنه أثبت تفوقه على بعضاً من أندية المقدمة، وقد تساعد النتائج الحالية التي يحققها الفريق في حال استمرارها في أن يجد نفسه بنهاية الموسم محتلاً إحدى المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وقال لاعب فريق عجمان بلال يوسف في تصريح صحافي إنهم يأملون في مواصلة تقديم ذات المستوى في الجولات القادمة وأن الأمور بالنسبة إليهم واضحة وأن كل لاعبي الفريق يقدمون كل ما لديهم مشيراً إلى أن الانتصار على فريق بني ياس يمنحهم دفعة كبيرة في الاستمرار. في المقابل، أعرب لاعب فريق بني ياس، حسن المحرمي عن خيبة أملهم بعد الخسارة، وقال: "صحيح أننا في الشوط الأول لم نلعب بتركيز ولكن خلال الثاني كنا أفضل حالاً، لم يحالفنا التوفيق في أن نخرج من المباراة ولو بنقطة".

أكثر عدد من النقاط لعجمان بنهاية الموسم:

22- 23: 32 نقطة – (مستمر بعد 18 جولة)

21- 22: 15 نقطة – (35 نقطة بنهاية الموسم)

18- 19: 17 نقطة – (37 نقطة بنهاية الموسم)

12 -13: 12 نقطة – (30 نقطة بنهاية الموسم)

11 -12: 9 نقاط – (31 نقطة بنهاية الموسم)