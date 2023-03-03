بعثة منتخب الغولف تغادر غداً إلى البحرين للمشاركة في بطولة الخليج

تغادر بعثة منتخبات الغولف، عصر يوم غد متجهة إلى البحرين، للمشاركة في البطولة الخليجية، في نسختها الـ 25 للرجال، والـ 14 للشباب، المقامة خلال الفترة من 4 وحتى 9 الجاري على ملاعب النادي الملكي للغولف في منطقة "الرفاع فيوز" في العاصمة البحرينية المنامة. ويحمل 7 لاعبين من أبناء الإمارات طموح التمثيل المشرف، في البطولة الخليجية، ويرأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات، وتضم البعثة اكرم سكيك المدير العام للاتحاد والمدرب التونسي سمير الولاني، واللاعبين أحمد سكيك وحسن المشرخ وسيف ثابت وخليفة المسعود على صعيد منتخب الرجال، وراشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي في منتخب الشباب.