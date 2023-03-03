العين يتجاوز خسارة «السوبر»

حقق العين انتصاراً مهماً على ضيفه دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، وفي المقابل تسببت الخسارة في زيادة معاناة «النواخذة» أكثر، بعد أن تجمدت نقاطهم عند أربع في المركز الأخير، مع تبقي ست جولات فقط. وأكد «الزعيم» بانتصاره أنه تجاوز الآثار السلبية لخسارته كأس السوبر أمام الشارقة.

قصّ العين شريط أهداف اللقاء بواسطة لاعبه كايو كانيدو في الدقيقة 11، بعد أن تابع الكرة المرتدة من الحارس، وأضاف زميله المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني بكرة رأسية في الدقيقة 61، قبل أن يختتم البديل جوناتاس سانتوس الثلاثية في الدقيقة 81 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.