مشوار الإدريسي مع الظفرة يبدأ من الوصل

يستضيف الظفرة الوصل اليوم الساعة 05:30 عصراً، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء ستكون فيه الأنظار موجهة نحو المنطقة الفنية لأصحاب الأرض، وتحديداً بدرالدين الإدريسي، الذي أسندت إليه مهمة تدريب الظفرة مجدداً، وذلك لإنقاذه من دوامة الهبوط، بعد اعتذار المدرب الصربي آلكسندر فيلسوفينتش.

ولا بديل أمام الظفرة صاحب المركز قبل الأخير بسبع نقاط إلا الفوز، لبدء رحلة إنقاذ نفسه بعد دخوله إلى دوامة الهبوط. وقال الإدريسي في المؤتمر الصحافي: «إن الفريق استفاد من فترة التوقف، وإنه ركز على الجانب النفسي، ويأمل أن ينعكس ذلك بشكل مباشر في عدم استسلامهم للواقع الذي يمر به الفريق».

وعلى الجانب الآخر، يرفع الوصل صاحب الـ35 نقطة شعار الفوز، لاستكمال مشواره الاستثنائي الذي يقدمه في الموسم الحالي، وتعزيز حظوظه الكبيرة في تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.