العين يستعيد شهيته التهديفية بعد خسارة "السوبر"

حقق العين انتصاراً مهماً على ضيفه دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ليحصل بذلك على دفعة كبيرة في مساعيه للمحافظة على لقب الدوري، بعد أن وضع النقطة 37 في رصيده، وفي المقابل تسببت الخسارة في زيادة معاناة «النواخذة» أكثر بعد أن تجمدت نقاطهم عند أربعة في المركز الأخير مع تبقي ست جولات فقط على نهاية الموسم.

وأكد «الزعيم» بانتصاره أنه تجاوز الآثار الجانبية السلبية لخسارته لقب كأس السوبر أمام الشارقة، وأنه في يسير في الطريق الصحيح في بطولة الدوري بالبقاء في دائرة الفرق المنافسة على اللقب وذلك قبل التحول لبطولة كأس رئيس الدولة ومواجهة شباب الأهلي يوم الاثنين المقبل في ربع النهائي.

وبالعودة لمجريات المواجهة، فقد قصّ العين شريط أهداف اللقاء بواسطة لاعبه كايو كانيدو في الدقيقة 11 بعد أن تابع الكرة المرتدة من الحارس، وأضاف زميله المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني بكرة رأسية في الدقيقة 61، قبل أن يختتم البديل جوناتاس سانتوس الثلاثية في الدقيقة 81 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.