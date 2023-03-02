بني ياس يستقبل عجمان «الاستثنائي»

يستقبل بني ياس الساعة 08:15 مساء اليوم ضيفه عجمان ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يدخله الطرفان بهدف مشترك في تحقيق النقاط كاملة، بينما تختلف أهداف الطرفين، ففي الوقت الذي يأمل فيه «السماوي» الابتعاد بمسافة آمنة عن صراع الهبوط، فإن «البرتقالي» يتطلع للاقتراب من الصدارة.

ويدخل بني ياس المواجهة وفي رصيده 19 نقطة في المركز التاسع، ولا يقدم الفريق الأداء المتوقعة منه، إذ لم يتذوق طعم الانتصار منذ يناير الماضي، حين فاز على خورفكان قبل أن يخسر من الشارقة والجزيرة، ثم تعادل مع البطائح.

في المقابل، يقدم عجمان موسماً استثنائياً، ولديه 29 نقطة، وتفصله سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر. وسيستعيد اليوم خدمات مدافعه السلوفيني ميرال ساماردجيتش.