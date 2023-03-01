"عمومية آسيوي الشطرنج" توافق على عضوية روسيا بأغلبية مطلقة

قررت الجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي للشطرنج في اجتماعها مساء أمس في أبوظبي، اعتماد طلب انضمام روسيا إلى عضوية الاتحاد الأسيوي للشطرنج وذلك في اجتماع عقد بفندق الشيراتون بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، وممثلي 52 دولة من قارة أسيا ومنطقة أوقيانوسيا.

وكان أندريه فيلاتوف رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج حضر الاجتماع، وناشد أعضاء الجمعية العمومية قبول انضمام روسيا إلى أسرة الشطرنج الأسيوي، والأخذ في الاعتبار عدد من الاعتبارات التي من شأنها تبادل المكاسب المشتركة، حيث أن 77 % من الأراضي الروسية تقع في قارة أسيا، مشيرا إلى التاريخ الحافل للمدرسة الروسية للشطرنج وأن الشطرنج رياضة شعبية وجماهيرية في روسيا الاتحادية منذ أيام الاتحاد السوفيتي حيث يوجد 15 بطل عالم في روسيا من إجمالي 470 ألف لاعب دولي روسي.

وقد وافقت الأغلبية المطلقة 29 دولة على قرار الانضمام بينما رفضته دولة واحدة وامتنعت 6 دول عن التصويت. كما تقرر استحداث منطقة أسيوية جديدة 3.8 لدولة روسيا الاتحادية، وبذلك تصبح عضوية روسيا رقم 53 في الاتحاد الأسيوي.