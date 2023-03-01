صفية الصايغ تفوز بذهبية «الإمارات الوطنية لسباق الزمن»

فازت لاعبة الطوافات العالمية صفية الصايغ (21 عاماً) بالمركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في بطولة الإمارات الوطنية لسباق الزمن، التي أقيمت في الشارقة، مسجلةً متوسط سرعة 39.2 كم/ساعة، فيما حلت زهرة حسين متسابقة الفريق القاري الإماراتي التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ، بالمركز الثاني بفارق 3 دقائق و20 ثانية، تلتها في المركز الثالث متسابقة برنامج المواهب الإماراتية شيخة راشد.

وقالت المديرة الرياضية لفريق الإمارات القابضة ADQ ومدربة صفية الصايغ، كريستينا سان إميتريو، في تصريحات صحافية: «نحن فخورون بصفية والتقدم المذهل الذي حققته منذ العام الماضي. هذا الانتصار هو نتيجة نهج تدريبي مخصص قمنا بتطويره لتسريع قدرتها الرياضية وكسر الروتين التدريبي السابق لها. اشتمل هذا النهج على سلسلة من الجلسات التدريبية التي عقدت في أوروبا مع تدريب مكثف على التحمل والقدرة البدنية لتعزيز اتساق التمارين الرياضية، يليها برنامج تدريبي في الإمارات، وأسهم المعسكر التدريبي العالمي لفريق الإمارات القابضة ADQ في إيطاليا وإسبانيا على تجربة مختلف المسطحات والتضاريس، في حصولها على الميدالية الذهبية الأولى لموسم 2023 للفريق».

من جانبها، قالت صفية الصايغ: «لم تمنعني الظروف الجوية أثناء السباق وقدرة التحمل في ساقيّ من الحصول على لقبي والدفاع عنه للعام الثالث على التوالي».