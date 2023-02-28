انطلاق أعمال القمة الآسيوية للشطرنج

تنطلق، اليوم، اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بفندق الشيراتون في أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وممثلي 65 دولة من قارة آسيا ومنطقة أوقيانوسيا

وتتضمن أجندة اجتماعات الجمعية العمومية «كونغرس» الاتحاد الآسيوي للعبة موضوعات مهمة عدة، من أبرزها طلب روسيا الانضمام إلى الاتحاد القاري، وبعض التعديلات على النظام الأساسي لتتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي للشطرنج.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، قد شهد أمس انطلاق مؤتمر ومنتدى قمة الشطرنج الآسيوي، بحضور رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر تريم، ورؤساء الاتحادات الوطنية للشطرنج في قارة آسيا وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج ونواب الرئيس بهارات سنغ من الهند، تيان هونغدوا من الصين.