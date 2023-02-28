تأهل الشارقة وخورفكان والحمرية والبطائح لنصف نهائي كأس الصالات

تأهلت أندية الحمرية والشارقة وخورفكان، إلى جانب البطائح وصيف بطل النسخة الماضية، للدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، وستلعب الفرق الأربعة مباريات الدور نصف النهائي يوم 11 من مارس المقبل.

وأسفرت مباريات الإياب للدور ربع النهائي عن تعادل الشارقة مع مليحة بهدف لمثله ليتأهل الشارقة على حساب مليحة بمجموع المباراتين 5-4، بينما تأهل الحمرية للدور نصف النهائي بعد أن تعادل مع دبا الحصن في الذهاب والإياب 3-3، ليلجأ لوقت إضافي ومن ثم ضربات ترجيحية بنتيجة 3-1 لصالح الحمرية. وتأهل خورفكان للدور نصف النهائي للبطولة بعد فوز على كلباء في الإياب 5-2 وفي مجموع المباراتين 8-2.

وسيلتقي في نصف النهائي الشارقة مع البطائح في المباراة الأولى، بينما يلعب خورفكان مع الحمرية في نصف النهائي الثاني.