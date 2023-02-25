خالد بن محمد بن زايد يُحيّي الدرّاجين المشاركين في «طواف الإمارات 2023»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من منافسات المرحلة السادسة لـ«طواف الإمارات 2023»، وحرص سموّه على تحية جميع الدرّاجين المشاركين في النسخة الخامسة من السباق أثناء مرورهم على أبرز معالم إمارة أبوظبي.

وتمتد هذه المرحلة قبل الأخيرة من السباق، والتي تُعرف بـ«مرحلة الدار»، لمسافة تصل إلى 166 كم، وتبدأ من جزيرة ياس «وارنر براذر»، مروراً بالمعالم المميزة لإمارة أبوظبي، وانتهاءً بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.



وأشاد سموّه بدور «طواف الإمارات» في إبراز ما تملكه إمارة أبوظبي من مقومات، تؤكد قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الكبرى، وتعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الدراجات الهوائية.

وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد أطلق منصة «بايك أبوظبي» في نوفمبر 2021 لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز البنية التحتية لهذه الرياضة المهمة، فضلاً عن دعم طموح الإمارة في أن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية للهواة والمحترفين.