طواف الإمارات.. هولندي يخطف الأضواء من «المرجان» إلى أم القيوين

فاز الهولندي ديلان جرونويجن بمرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «الخامسة» من طواف الإمارات في نسخته الخامسة، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، ويستمر حتى الغد.

وانطلقت المرحلة الخامسة من جزيرة المرجان في رأس الخيمة وصولاً إلى أم القيوين لمسافة 170 كم، حيث قطع الدرّاج الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق جايكو العلا الأسترالي المسافة بزمن بلغ 3:57:07 ساعات، متقدماً على منافسيه الكولومبي فرناندو جافيريا دراج فريق موڤي ستار، والأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسغروه.

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية شركة النخيل لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب على القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، وتوّج بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس متصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق أبليسين ديكونينك.

وتوّج الفائزين، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في آي إتش سي، وخليفة يوسف بن عمير نائب رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، وأحمد الغفلي مدير أمن نخيل، وجاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتُقام، اليوم، مرحلة الدار السادسة وقبل الأخيرة من طواف الإمارات، التي تنطلق من جزيرة ياس وتحديداً من عالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى كاسر الأمواج أبوظبي وتبلغ مسافة المرحلة 166 كم، وتمر بأبرز المعالم الرئيسة في مدينة أبوظبي.