ريبروف: أتوقع من لاعبي العين أداء مميزا في "السوبر"
قال مدرب العين، ريبروف على أن المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها الفريق، لا تتوقف عليه وحده، وأن الشارقة أيضا يُعاني من هذا الأمر. وأكد خلال المؤتمر الصحافي اليوم: «نحاول في كل وحدة تدريبية أن نُعالج أخطاءنا واللاعبون يستجيبون بصورة كبيرة لكل ما نطلبه منهم، لذلك أتوقع منهم أداءً مميزا أمام الشارقة.
وتابع: الشارقة يملك هجوما قويا ولديهم أيضا بعض المشاكل الدفاعية، وهذا لا يمنع بأن المباراة تتمتع بخصوصية شديدة لأنها فريقين كبيرين، وعلى لقب مهم جدا. وأضاف مدرب العين: نقاتل عمليا للفوز بالدوري ولقب السوبر يستحقه اللاعبين والجماهير، علينا فقط أن نلعب بتركيز وجدية عالية".
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